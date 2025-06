iGarden bei 24 Stunden von Le Mans

PARIS, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- In Le Mans dauern 24 Stunden „zehn Tage" – genauso wie die iGarden FanZone in diesem Jahr. Als erster chinesischer Partner der Veranstaltung verwandelte Fairland Group vom 6. bis 15. Juni ein leerstehendes Grundstück in der Nähe des Circuit de la Sarthe in einen innovativen Außenbereich. Fans strömten nicht nur aufgrund der Hypercars herbei, sondern auch, um zu erleben, wie das 24/7 IEW-System* (Intelligence, Energy, Water) von iGarden die Grenzen ihrer unmittelbaren Realität und ihrer kühnsten Träume überschreitet.

Immer über die Grenzen hinaus: Innovation für den guten Zweck