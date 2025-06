Paradigm Therapeutics, Inc. kündigt eine zusätzliche Investition von Eshelman Ventures, LLC an, um die globale Entwicklung und Registrierung von SD-101 zu beschleunigen, einer topischen Therapie zur Behandlung der gesamten Hautoberfläche aller Subtypen vo

MT PLEASANT, S.C., 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Das biopharmazeutische Unternehmen Paradigm Therapeutics, Inc. gibt eine zusätzliche Investition von Eshelman Ventures, LLC in Höhe von 12,6 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich die Gesamtinvestition in Paradigm Therapeutics im Jahr 2025 auf 25,1 Millionen US-Dollar erhöht. Dr. Eshelman wird weiterhin als strategischer Berater für Paradigm tätig sein. SD-101 wird als topische Ganzkörperbehandlung für alle Subtypen von Epidermolysis Bullosa (EB) Patienten entwickelt. Die zusätzliche Investition wird verwendet, um die Aktivitäten im Zusammenhang mit der erwarteten weltweiten Markteinführung des SD-101-Programms zu beschleunigen, einschließlich der Herstellungs- und Zulassungsaktivitäten.

„Die Möglichkeit, zusätzliche Investitionen für das SD-101-Programm zu erhalten, wird Paradigm in die Lage versetzen, seine Aktivitäten zu beschleunigen, um SD-101 für Patienten mit Epidermolysis bullosa weltweit verfügbar zu machen", sagte Dr. Robert Ryan, Geschäftsführer von Paradigm Therapeutics. „Das Ziel von Paradigm ist es, mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um den Bedarf an einer Behandlungsoption für die gesamte Hautoberfläche für Menschen mit Epidermolysis Bullosa, unabhängig von ihrem Subtyp, zu decken. Paradigm ist davon überzeugt, dass die bisherigen klinischen Daten die Fähigkeit von SD-101, Patienten im gesamten Krankheitsbereich von Epidermolysis Bullosa zu helfen, untermauern und belegen, und wir freuen uns darauf, weiter auf die Zulassung des Medikaments hinzuarbeiten, während wir parallel dazu mit potenziellen Partnern zusammenarbeiten."

Dr. Ryan fügte hinzu: „Epidermolysis Bullosa ist eine verheerende Krankheit. Wir sind der Ansicht, dass die klinischen Daten aus den US-amerikanischen und europäischen Studienzentren die positiven Auswirkungen der Anwendung von SD-101 bei allen EB-Patienten zeigen und eine weitere Zulassung stark unterstützen. Die Ergebnisse der abgeschlossenen Phase-II- und Phase-III-Studien deuten darauf hin, dass SD-101 bei der Ganzkörperbehandlung von Läsionen und Wunden auf der gesamten Hautoberfläche bei pädiatrischen und erwachsenen EB-Patienten, für die es keine Ganzkörperbehandlungsalternativen gibt, einen breiten Nutzen zeigt. Die klinischen Daten zeigen auch, dass SD-101 bei langfristiger Anwendung ein günstiges Sicherheitsprofil aufweist. Wichtig ist, dass die Ganzkörpertherapie mit SD-101 das Auftreten von Hautinfektionen reduziert, die eine der Hauptursachen für Morbidität und Mortalität bei EB-Patienten sind."