Nestle-Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke hört zur Generalversammlung 2026 auf

El_Matador schrieb 31.01.25, 21:45

Ich wuerde die Originalaktie mit der CH ISIN kaufen. Die andere mit der US ISIN ist ein American Depository Receipt, das sind Zertifikate der Aktie die hauptsaechlich in den USA gehandelt werden. Allerdings koennen Schweizer Aktien seit dem 1. Juli 2019 nicht mehr an deutschen Boersen wie Xetra, Frankfurt, Stuttgart, ... gehandelt werden. Grund dafuer ist ein Streit zwischen der EU und der Schweiz ueber das EU-Binnenmarktrecht in der Schweiz. Trotzdem kann man die Aktie in Deutschland bei Lang & Schwarz und Baader Bank handeln. Es gibt in Deutschland aber auch Broker die Zugang zur Schweizer Boerse SWX bieten.