VinFast startet neues Vertriebsmodell durch strategische Partnerschaften mit Händlergruppen in Deutschland

- Schachtschneider Automobile und Autohaus Hübsch betreiben die ersten fünf

deutschen VinFast-Händlerstandorte

- Astrada Simva ist mit einem Showroom in Aux-en-Provence der erste französische

VinFast-Handelspartner

- Neue Partnerschaften mit europäischen Händlergruppen sind Teil der globalen

Einführung des effizienten neuen Vertriebsmodells von VinFast



Die globale Einführung eines etablierten Händlermodells ist ein wichtiger

Meilenstein für VinFasts Mission, umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Die

ersten drei europäischen Partnerschaften mit Schachtschneider Automobile und

Autohaus Hübsch in Deutschland sowie Astrada Simva in Frankreich unterstreichen

VinFasts anhaltendes Engagement auf den europäischen Märkten. Der globale

Strategiewechsel unterstreicht zudem die beeindruckende Dynamik des

vietnamesischen Herstellers: die europäische Präsenz ausbauen, Ressourcen

optimieren und Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen bieten.





VinFast baut das Händlernetz in Deutschland, Frankreich und den Niederlandensukzessive aus. In Deutschland wird Schachtschneider Automobile zunächst dreiVinFast-Showrooms betreiben und Autohaus Hübsch an zwei Standorten vertretensein. Astrada Simva wird seinen Showroom in Aux-En-Provence betreiben. JederPartner bietet neben zertifiziertem Kundendienst, Garantie und Originalteilenauch Probefahrten und Verkauf an.Kunden in ganz Europa profitieren zudem von einem wachsenden Netz autorisierterServicewerkstätten, das durch Partnerschaften mit renommierten Anbietern wie ATU(Deutschland), Norauto (Frankreich) und LKQ (Niederlande) für nahtlosen Supportund Service sorgt."Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit VinFast und unterstützen diesevietnamesische Marke bei ihrer globalen grünen Revolution", so RenzoSchachtschneider, Geschäftsführer und Inhaber von Schachtschneider Automobile."Wir glauben fest an das Potenzial von Elektrofahrzeugen und die Zukunft vonVinFast auf dem europäischen Markt. Wir wollen durch unsere Zusammenarbeit einenMehrwert schaffen und den Verbrauchern erstklassige Produkte undDienstleistungen zum beiderseitigen Nutzen anbieten."Das europäische Engagement von VinFast basiert auf drei Säulen: hochwertigeProdukte, attraktive Preise und hervorragender Kundendienst. Diese Säulen warenentscheidend für das starke globale Wachstum von VinFast und werden nun inEuropa mit dem stadtoptimierten B-Segment-Modell VF 6 und dem größeren,familienfreundlichen D-Segment-Modell VinFast VF 8 auf ganzer Linie umgesetzt.VF 6 und VF 8: Entwickelt für europäische FahrerVinFast wurde erst vor acht Jahren gegründet und nutzt sein großes Werk in