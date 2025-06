Donald Trump beschimpft Fed-Chef Powell, weil dieser heute aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei der heutigen Sitzung die Zinsen nicht senken wird - und blufft in Sachen Iran: Teheran wolle mit ihm verhandeln. Der Iran selbst hat das klar dementiert - zumal Trump die bedingungslose Kapitulation fordert, die zuvor schon Khamenei in seiner Rede eindeutig zurück gewiesen hatte. Daher dürfte Trump einmal mehr geblufft haben - so wie im Handelskrieg bei China, als er immer wieder behauptete, die Chinesen würde verzweifelt versuchen, ihn zu erreichen (das Gegenteil war der Fall!). Fed-Chef Powell ist in einer schwierigen Position: die Wirtschaft wird schwächer, aber die Unsicherheit ist so groß wie selten zuvor (Handelskrieg, Iran-Krieg). Wichtig heute die Dot Plots (Erwartung der Fed-Mitglieder, wie sich sich die Zinsen entwickeln werden) und die Projektionen zu Inflation und Wirtschaft..

Hinweise aus Video:

1. Kostenloses Webinar mit André Stagge und Markus Fugmann am Donnerstag, den 26.Juni um 19Uhr - hier können Sie sich dazu anmelden:

https://register.gotowebinar.com/register/1715197904909692245

2. Wall Street befürchtet Ausverkauf am Aktienmarkt wegen der Fed

Das Video "Zinsen: Trump beschimpft Powell - und blufft vor Iran-Krieg! Marktgeflüster" sehen Sie hier..