Neotech Metals meldet den Abschluss einer Privatplatzierung und kündigt einen Marketingvertrag an

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Stammaktienkauf-Warrant des Unternehmens (jeweils ein „Warrant“ und zusammen mit den Aktien die „angebotenen Wertpapiere“). Jeder Warrant ist übertragbar und berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabetag jederzeit eine (1) Aktie zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie zu erwerben. Sollte der volumengewichtete durchschnittliche Tageskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen – beginnend vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum – bei 0,40 $ oder höher liegen, ist das Unternehmen berechtigt, eine Mitteilung herauszugeben, wonach die Warrants dreißig (30) Tage nach Zustellung dieser Mitteilung verfallen.

In Verbindung mit der Finanzierung gab das Unternehmen 1.650 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) an bestimmte berechtigte Vermittler aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum eine (1) Aktie zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie zu erwerben. Es wurden keine Barprovisionen gezahlt.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung zeichnete ein Insider des Unternehmens 100.000 Einheiten zum Ausgabepreis, was einem Bruttoerlös von insgesamt 15.000 $ entspricht.

Jede Zeichnung im Rahmen der Finanzierung durch einen Insider gilt als „Transaktion mit einer verbundenen Partei“ im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Das Unternehmen hat nicht mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum der Finanzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) eingereicht, da die Einzelheiten der Finanzierung und die Beteiligung der Insider daran erst kurz vor Abschluss des Angebots feststanden und das Unternehmen die Finanzierung aus vernünftigen geschäftlichen Gründen beschleunigt abschließen wollte. Das Unternehmen hat sich auf Ausnahmen von den Anforderungen in puncto einer formalen Bewertung und einer Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 verlassen. Das Unternehmen ist unter Berufung auf Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101 von der formalen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 von MI 61-101 befreit, da das Unternehmen nicht an einem „speziell genannten Markt“ (gemäß der Definition in MI 61-101) notiert ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter Berufung auf Abschnitt 5.7(1)(a) des MI 61-101 von der Anforderung einer Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.6 von MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Transaktion, soweit sie die Insider betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens betrug.