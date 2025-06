Großteil der Opfer identifiziert

AHMEDABAD (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs der Air India mit 242 Menschen Bord in der vergangenen Woche haben die Behörden den Großteil der Todesopfer identifiziert. Bis zum Nachmittag habe es bei 202 DNA-Proben eine Übereinstimmung gegeben, teilte der Innenminister des westlichen Bundesstaats Gujarat auf der Plattform X mit. Bei wie vielen Leichen das Ergebnis der DNA-Analyse noch aussteht, sagte er zunächst nicht.

Bei dem Absturz der Boeing 787-8 am vergangenen Donnerstag in der Großstadt Ahmedabad kamen nach Berichten indischer Medien mindestens 270 Menschen im Flugzeug und am Boden ums Leben kamen. Die Maschine war kurz nach dem Start in ein Wohngebiet gestürzt und ging in Flammen auf. Nach Angaben der Fluggesellschaft starben 241 Insassen, ein britischer Passagier indische Herkunft überlebte. Das Flugzeug war nach London unterwegs.