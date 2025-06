"Wir müssen nach vorne schauen, um die Zukunft des Berufsstandes zu gestalten", sagt der neue CIMA-Präsident und Co-Vorsitzende der Association of International Certified Professional Accountants

LONDON, Juni 18, 2025 /PRNewswire/ -- The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) gab heute bekannt, dass John Graham, FCMA, CGMA, zum 92. Präsidenten des Instituts gewählt wurde. Er wird auch als 10. Ko-Vorsitzender der Association of International Certified Professional Accountants (der Association) fungieren, der globalen Allianz, die von AICPA und CIMA gegründet wurde.

John hat einen Großteil seiner beruflichen Laufbahn im National Health Service (NHS) des Vereinigten Königreichs verbracht, wo er für eine Reihe von NHS-Organisationen, einschließlich des Department of Health, tätig war, und war in den letzten sechzehn Jahren als Chief Finance Officer und Finanzdirektor tätig. Derzeit ist er Chief Finance Officer - Tameside and Glossop IC NHS FT & Stockport NHS Foundation Trust und stellvertretender Chief Executive - Stockport NHS Foundation Trust.

Er ist der erste amtierende CIMA-Präsident, der während seiner Amtszeit gleichzeitig eine Vollzeit-Führungsposition innerhalb des NHS innehat.

Während seines Jahres als CIMA-Präsident wird John zusammen mit der Vorsitzenden des Verbandes, Lexy Kessler, CPA, CGMA, und dem CEO des Verbandes, Mark Koziel, CPA, CGMA, daran arbeiten, durch die Finance and Accounting 2040 einen zukunftsorientierten Weg für den Berufsstand aufzuzeigen: Das Projekt „Rise to the Future Together " .

John Graham, FCMA, CGMA, CIMA Präsident und Co-Vorsitzender der Association of International Certified Professional Accountants, sagte:

„Die Welt ist unberechenbarer und herausfordernder als je zuvor. Dennoch zeigt sich der Berufsstand der Finanz- und Rechnungsprüfer weiterhin bemerkenswert widerstandsfähig."

„Es bieten sich große Chancen, angetrieben durch die digitale Transformation und die steigende Nachfrage nach Finanzfachleuten, die nicht nur technisches Know-how, sondern auch kritisches Denken, Agilität und strategische Einsichten mitbringen."

„Wir müssen in die Zukunft blicken, um die Zukunft des Berufsstandes zu gestalten, indem wir die Fähigkeiten, das Wissen und die Möglichkeiten antizipieren, die die nächste Generation bestimmen werden."

In den nächsten zwölf Monaten wird John mit Mitgliedern und Bewerbern in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika in Kontakt treten, um auf die wachsenden Karrieremöglichkeiten im Finanzwesen hinzuweisen, die durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz und schnell wachsende Bereiche wie die Nachhaltigkeit von Unternehmen entstehen.