Waters verbessert Alliance iS HPLC-System-Software und setzt damit einen neuen Standard für End-to-End-Rückverfolgbarkeit und Datenintegrität

Das branchenweit erste intelligente HPLC-System mit authentifizierter Benutzerzugriffsüberprüfung auf dem integrierten Touchscreen für höchste Sicherheit.

Die Integration des Alliance iS HPLC-Systems mit der Empower Software stellt sicher, dass Benutzeraktionen identifizierbar und überprüfbar sind.

Minimiert häufige Benutzerfehler um bis zu 40 % und verbessert die Audit-Bereitschaft durch durchgängige Rückverfolgbarkeit und Datenintegrität.

BRÜGGE, Belgien und MILFORD, Mass., 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- 54. Internationales Symposium über Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und verwandte Techniken – Waters Corporation (NYSE: WAT) gab heute die Veröffentlichung der Alliance iS HPLC System Software Version 2.0 bekannt, einer bedeutenden Weiterentwicklung, die umfassende End-to-End-Rückverfolgbarkeit und verbesserte Datensicherheit für die pharmazeutische Industrie bietet. Die Übertragung der sicheren Architektur der Empower Software auf den Touchscreen des Alliance iS HPLC-Systems verbessert die konforme Überwachung und intuitive Rückverfolgbarkeit für Kunden. Weltweit wurden mehr als 80 % der neuen Medikamente mit Hilfe der Empower Software bei den Zulassungsbehörden eingereicht.1

Mit dieser Version bietet das Alliance iS HPLC-System führende Touchscreen-Sicherheit durch individuelle und identifizierbare Zugangskontrolle mit Benutzerauthentifizierung. Diese Innovation unterstreicht die Position des Systems als die intelligenteste HPLC auf dem Markt und setzt neue Maßstäbe für die Rückverfolgbarkeit bei gleichzeitiger Verbesserung der Fehlersuche und der betrieblichen Effizienz. Es gewährleistet eine kompromisslose Datenintegrität von der Probe bis zum Ergebnis.

„Die Rückverfolgbarkeit spielt eine wichtige Rolle für die Sicherheit und Integrität pharmazeutischer Daten und die FDA betrachtet das Fehlen von Aufzeichnungen als höchst bedeutsam, wenn Datenabweichungen festgestellt werden", so James Hallam, Vizepräsident, Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie, Waters Corporation. „Die Aufsichtsbehörden erwarten vollständige Prüfpfade für alle Interaktionen von Menschen mit Daten und Systemen. Die Integration der Benutzerzugriffskontrolle von Empower Software in das Alliance iS HPLC-System setzt neue Maßstäbe für die lückenlose Rückverfolgbarkeit und Datenintegrität im QC-Labor."