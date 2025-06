Fed-Entscheidung stützt Eurokurs etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im späten Handel mit leichten Gewinnen auf die Aussagen der US-Notenbank Fed reagiert. Diese hat die Leitzinsen wie erwartet unverändert belassen, aber die Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1507 US-Dollar gehandelt. Kurz vor den Aussagen der Fed hatte der Euro unter 1,15 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1508 (Dienstag: 1,1568) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8689 (0,8644) Euro gekostet.

Trotz wiederholter Forderungen von Präsident Donald Trump nach einer Zinssenkung hält die US-Notenbank den Leitzins erneut stabil. Damit bleibt er auf hohem Niveau in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Unsicherheit über die weitere Konjunkturentwicklung sei zwar zurückgegangen, bleibe aber weiterhin hoch, hieß es. Die Fed signalisiert weiterhin Zinssenkungen in diesem Jahr. Die Entscheidung entsprach der Erwartung der meisten Analysten.

Die Fed rechnet in diesem Jahr nun mit einem geringeren Wirtschaftswachstum. Die Zentralbank geht nur noch von einem Plus von 1,4 Prozent aus. Bei der vorigen Prognose im März hatte die Fed ihre Konjunkturerwartung bereits ebenfalls nach unten korrigiert, damals auf ein Plus von 1,7 Prozent. Die Notenbank rechnet zudem mit einer höheren Inflationsrate von 3,0 Prozent. Im März war sie noch von einer Teuerungsrate von 2,7 Prozent ausgegangen./bek/he