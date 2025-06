Nachhaltiges Reisen trägt zum Kampf gegen den illegalen Wildtierhandel und damit zum weltweiten Schutz der biologischen Vielfalt bei

BEIJING, 18. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Als einer der größten Wirtschaftszweige der Welt, der 10 % der Weltwirtschaft ausmacht, sind Reisen und Tourismus zu einem festen Bestandteil des modernen Lebensstils geworden. Nicht nachhaltige Reisepraktiken, einschließlich des Konsums illegaler Wildtierprodukte, üben jedoch einen immensen Druck auf die Ökosysteme aus und beschleunigen den Verlust der biologischen Vielfalt.

Auch der Tourismus trägt in erheblichem Maße zum Klimawandel bei und ist für schätzungsweise 6,5 % der weltweiten Treibhausgasemissionen im Jahr 2023 verantwortlich . In ökologisch sensiblen Gebieten können häufige menschliche Aktivitäten zur Zerstörung von Lebensräumen, zur Umweltverschmutzung und zur Störung von Wildtieren führen. Laut dem Living Planet Report 2024 des World Wide Fund for Nature (WWF) ist die durchschnittliche Größe der überwachten Wildtierpopulationen in nur 50 Jahren zwischen 1970 und 2020 um 73 % zurückgegangen.