Tschechien Regierung übersteht Misstrauensvotum wegen Bitcoin-Affäre Rund dreieinhalb Monate vor der Parlamentswahl in Tschechien hat der liberalkonservative Regierungschef Petr Fiala eine Misstrauensabstimmung überstanden. Für die Absetzung des Kabinetts votierten am Mittwochabend in Prag 94 Abgeordnete der …