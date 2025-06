Ein stadtweites Fest des Kinos

Vom 14. bis 23. Juni werden mehr als 400 Filme aus 71 Ländern und Regionen in 48 Kinos und 61 Sälen in Shanghai und dem Jangtse-Flussdelta gezeigt. Fast die Hälfte davon sind globale oder regionale Erstaufführungen. Das Programm des Festivals umfasst spezielle Sektionen wie „Resonance" (mit ikonischen chinesischen und internationalen Filmen) und „Cannes Express" (mit acht hochgelobten Werken frisch vom Cannes Film Festival). Neu hinzugekommen sind „Asia Now" (mit dem Schwerpunkt auf aktuellem asiatischem Kino) und „SIFF Immersive" (mit dem Schwerpunkt auf Virtual-Reality-Erlebnissen).

SHANGHAI, Juni 18, 2025 /PRNewswire/ -- The 27th Shanghai International Film Festival (SIFF) hat offiziell begonnen und verwandelt die Stadt in ein lebendiges Fest des Kinos. Unter dem Motto „Stadt des Films" verspricht das diesjährige Festival ein unvergleichliches Erlebnis, bei dem die Grenzen zwischen Leinwand und Realität verschwimmen, und lädt alle ein, an einem großen Kinokarneval teilzunehmen.

Als Chinas umsatzstärkster Filmmarkt ist Shanghai mit und 379 Kinos landesweit führend bei der Anzahl der Leinwände und den Einnahmen an den Kinokassen.Die Stadt verfügt derzeit über 358 Kinos in allen 16 Bezirken mit 2.217 Leinwänden und über 100 Kinosälen, die mit modernster Projektionstechnik ausgestattet sind. sichert sich damit seine Position als weltweit größter Kinomarkt. Dank dieser Infrastruktur erreichte Shanghai im Jahr 2024 ein Einspielergebnis von 2,15 Milliarden Yuan (ca. 300 Millionen Dollar) und festigte damit seinen Status als Chinas umsatzstärkste Stadt.

Chen Guo, geschäftsführender Direktor des Shanghai International Film and TV Events Centre, stellte fest: „Die konzentrierten Vorführungen hochwertiger Filme im Rahmen des Festivals entfachen regelmäßig eine größere Begeisterung beim Publikum als in normalen Zeiten."Dieser Eifer wurde deutlich, als am 5. Juni der Kartenverkauf begann: Innerhalb von waren innerhalb von nur einer Stunde mehr als 600 Vorführungen von 92 Filmen ausverkauft - und das bei einem Gesamtangebot von mehr als 1 500 Vorführungen mit mehr als 400 Titeln. Am schnellsten verkauft wurde der Film „Beste Regie im Golden Goblet Main Competition", der in nur 26 Sekunden ausverkauft war.

In diesem Jahr betritt das SIFF Neuland, indem es die gesamte Stadt in einen Kinospielplatz verwandelt - eine innovative Initiative, die die Vision des Festivals verkörpert, Kino für alle zugänglich zu machen. Das SIFF hat rund 100 Publikumsgespräche organisiert, die sich auf fast alle Vorführbereiche erstrecken. Der Präsident der Jury für den Golden Goblet Award, Giuseppe Tornatore, wird ebenfalls an der Masterclass am 20. Juni teilnehmen.

Bei der ersten Masterclass des SIFF teilte Peter Chan seine Erkenntnisse: „Ganz gleich, in welchem Genre ich mich bewege, ein Schlüssel zum Erfolg ist, sich selbst treu zu bleiben. Das Gleichgewicht zwischen Authentizität und dem Dienst am Publikum ist die schwierigste Herausforderung - aber es ist ein Gleichgewicht, das wir finden müssen."

Das SIFF verbindet auch Kino mit kulinarischen Genüssen und Reiseerlebnissen. Kaffeebecher in limitierter Auflage und individuelle Verpackungen haben in den sozialen Medien einen regelrechten Hype ausgelöst, während „Film-Hopping-Essensangebote" und „See Movies, Savor Shanghai"-Essenskarten die Festivalbesucher zu Gourmet-Hotspots in der Nähe des Kinos führen. Reisepakete, die Hotels, Attraktionen und Kinokarten bündeln, bieten den Besuchern ein nahtloses Erlebnis.

Während die Stadt ihre Rolle als „Leinwand des Lichts und des Schattens" annimmt, lädt SIFF die Welt ein, an dieser unvergesslichen Feier von Film und Kultur teilzunehmen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2713868/27th_Shanghai_International_Film_Festival_A_City_Wide_Celebration_of_Cinema.jpg

