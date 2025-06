Signale der Fed lassen Kurse fast unbewegt

-Kapitalvernichter- schrieb 15.06.25, 08:06

Morningstar Dividend Yield Focus Index



Ich habe zu dem benannten Index und die hierzu verfügbaren ETFs mal etwas nachgeforscht. Allerdings war es auf die schnelle gar nicht so einfach hier einen entsprechenden ETF zu finden.

Der Index ist unter folgender Adresse – wie bereits von dir verlinkt – einsehbar:

https://www.morningstar.com/indexes/ixus/mdyft/quote

Der Index konnte langfristig ansehnliche Renditen erzielen, auf 15-Jahres-Sicht z. B. eine durchschnittliche Rendite von 11,13 % p.a.



Bild: 22983_20250615080129_Screenshot 2025-06-14 235136



Im Portfolio sind 75 Titel gelistet. Das Portfolio ist allerdings nur teilweise einsehbar (TOP 25), für die vollständige Einsicht ist eine Registrierung erforderlich!





iShares Core High Dividend ETF



Einen entsprechenden ETF zu finden, welcher diesen Index als ausgewählte Benchmark aufweist, ist gar nicht so einfach und man muss etwas mehr googeln als sonst vielleicht bei anderen (bekannteren) Indizes üblich.

Hier findet man in erster Linie den iShares Core High Dividend ETF, welcher aber wohl nur in den USA gehandelt wird.

https://www.ishares.com/ch/professionelle-anleger/de/produkte/239563/ishares-high-dividend-etf

Der ETF erzielte dabei fast die gleichen Renditen (bei günstigen laufenden Kosten von 0,08 % p.a.) wie der Index:



Bild: 22983_20250615080231_Screenshot 2025-06-15 000444



In diesem ETF sind aktuell übrigens 82 Positionen aufgeführt.

Bei der ING Diba – und vermutlich auch bei den meisten anderen (deutschen) Brokern – ist dieser ETF nicht handelbar:



Bild: 22983_20250615080314_Screenshot 2025-06-15 000948





Alternativen



Somit ist ein Kauf für viele deutsche Anleger sicherlich ausgeschlossen. Da der US-Markt allerdings für Viele sicherlich weiterhin ein beliebter oder gar bevorzugter Markt bleibt, müssten evtl. andere Alternativen gesucht werden.

Aktuell halte ich in meinem ETF-Depot z. B. folgende ETFs gezielt auf US-Werte:

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) – WKN: A0D8Q4

https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/251771/ishares-dow-jones-us-select-dividend-ucits-etf-de-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true



oder die für mich bessere und bevorzugte Alternative:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF – WKN: A1JKS0

https://www.ssga.com/de/en_gb/intermediary/etfs/spdr-sp-us-dividend-aristocrats-ucits-etf-dist-spyd-gy

Beide ETFs schütten quartalsweise aus.



Zudem gibt es (im Depot meiner Frau) einen Sparplan auf den S&P 500:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) – WKN: A0YEDG

https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund

Auch hierzu gibt es auf Wunsch eine ausschüttende Variante, welche ebenfalls quartalsweise ausschüttet (wobei die Ausschüttungen hier niedriger ausfallen, wie bei den anderen beiden benannten ETFs).



Ob und welchen dieser drei ETFs im eigenen Depot gehalten werden oder zukünftig einziehen sollte, muss natürlich jeder für sich entschieden.

Weitere Informationen oder Vergleiche übernehme ich an dieser Stelle allerdings nicht und müssten bei Interesse selbst übernommen werden.

Aber vielleicht konnte ich mit diesen Infos etwas weiterhelfen!