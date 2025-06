Zoomlion präsentiert auf der 4. China-Afrika-Wirtschafts- und Handelsmesse fortschrittliche Ausrüstung und lokalisierte Lösungen, um die Entwicklung in Afrika voranzutreiben

Zoomlion stellte eine breite Palette von Produkten vor, darunter Baukrane, landwirtschaftliche Geräte, Hubarbeitsbühnen und Erdbewegungsmaschinen, die speziell für die besonderen Anforderungen an Leistung, Qualität und Technologie in der afrikanischen Bau- und Landwirtschaft entwickelt wurden.

CHANGSHA, China, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) präsentierte auf der 4. China-Afrika-Wirtschafts- und Handelsmesse, die vom 12. bis 15. Juni in Changsha, China, stattfand, die neuesten Lösungen für Land- und Baumaschinen, die speziell auf den afrikanischen Markt zugeschnitten sind. Seitdem Zoomlion 2007 in den afrikanischen Markt eingetreten ist, hat das Unternehmen aktiv am Bau mehrerer wegweisender Projekte mitgewirkt, lokale Talente gefördert und eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung der Infrastruktur und der Landwirtschaft gespielt.

In den letzten 18 Jahren hat sich Zoomlion mit über 10.000 auf dem gesamten Kontinent eingesetzten Maschinen als einer der führenden Maschinenausführer in Afrika etabliert.

Zoomlion hat Tochtergesellschaften und umfangreiche Servicenetzwerke in Südafrika, Nigeria, Tansania, Kenia und weiteren Ländern aufgebaut. Das Unternehmen hat ein Joint-Venture-Werk in Algerien gegründet und betreibt Ersatzteilzentren in Algerien und Südafrika. Gleichzeitig baut es sein Netzwerk lokaler Händler und Vertriebskanäle aus, um lokalen Kunden umfassende Dienstleistungen anzubieten, darunter Vertrieb, Support, technische Unterstützung und Finanzierung.

Zoomlion hat wichtige Infrastruktur- und Landwirtschaftsprojekte in Afrika abgesichert, darunter den Bau der neuen Verwaltungshauptstadt Ägyptens mit 20 Hochhäusern, darunter Afrikas höchster Wolkenkratzer mit 385,8 Metern, 12 Bürogebäuden, fünf Wohnanlagen und zwei Luxushotels; das Julius-Nyerere-Wasserkraftprojekt (JNHPP) in Tansania, das die installierte Wasserkraftkapazität des Landes von 562 Megawatt um das 3,7-Fache erhöht; das N'Djamena-Stadion im Tschad, das nach seiner Fertigstellung kontinentale Wettkämpfe und große Kulturveranstaltungen beherbergen kann; die Rosso-Brücke über den Senegal an der Grenze zwischen Senegal und Mauretanien, die als wichtiger Handelsknotenpunkt in Afrika dienen und engere wirtschaftliche Beziehungen fördern wird.

Zoomlion wächst schnell auf dem afrikanischen Markt, wobei der Umsatz im ersten Quartal 2025 beeindruckende 60 % des Gesamtumsatzes für das Jahr 2024 erreicht. Im Mai 2025 umfasste das Afrika-Team von Zoomlion mehr als 300 Mitarbeiter, von denen mehr als 90 % vor Ort eingestellt wurden, was einen wichtigen Beitrag zur regionalen Beschäftigungs- und Kompetenzentwicklung darstellt.

