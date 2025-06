Arkay Beverages startet Investitionsrunde zur Beschleunigung der globalen Expansion im Markt für alkoholfreie Spirituosen

Arkay wurde 2011 von dem visionären Unternehmer Reynald Vito Grattagliano und war das erste Unternehmen, das eine echte alkoholfreie Whisky-Alternative entwickelt und auf den Markt gebracht hat. Seitdem hat das Unternehmen den alkoholfreien Bereich mit einem umfassenden Sortiment an alkoholfreien Spirituosen und trinkfertigen Mocktails revolutioniert. Arkay verkaufte im Jahr 2024 über 10 Millionen Flaschen und ist heute in mehr als 35 Ländern vertreten.

In einer bedeutenden potenziellen Entwicklung befindet sich eines der größten Spirituosenunternehmen Japans derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb einer 10-prozentigen Beteiligung an Arkay für 150 Mio. USD, was die Führungsrolle von Arkay in der globalen alkoholfreien Revolution bestätigt. Diese Partnerschaft würde einen bedeutenden strategischen Zugang zum asiatischen Markt bieten und die Position von Arkay an der Spitze dieser Kategorie stärken.

Arkay lädt derzeit akkreditierte Investoren sich durch den Erwerb von Aktien der Klasse B im Rahmen einer Privatplatzierung an dieser Wachstumschance zu beteiligen. Ein detailliertes Private Placement Memorandum (PPM) wird derzeit fertiggestellt und in Kürze ausschließlich qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt.

„Arkay ist nicht nur eine Getränkemarke – es ist eine Bewegung", erklärte Grattagliano. „Wir definieren neu, was es bedeutet, ein Getränk zu genießen. Unser Ziel ist es, der Welt eine gesündere, sicherere und intelligentere Möglichkeit zu bieten, Kontakte zu knüpfen, ohne dabei Abstriche bei Geschmack oder Stil zu machen."

Das aufgebrachte Kapital wird verwendet für:

Globale Marketing- und Markenkampagnen

Expansion in Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien

Einführung innovativer neuer Produktlinien, darunter funktionelle und adaptogene Getränke

Strategische Partnerschaften mit führenden Gastgewerbe- und Einzelhandelskonzernen

Aufstockung der Bestände zur Deckung der rasch wachsenden Nachfrage

Der Zeitpunkt dieser Erhöhung passt zu den starken Verbrauchertrends. Die Kategorie der alkoholfreien Spirituosen wird bis 2035 voraussichtlich einen Wert von über 240 Mrd. USD erreichen, angetrieben durch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein, jüngere Generationen, die sich vom Alkohol abwenden, und globale regulatorische Veränderungen.

Die einzigartige, patentierte Formel von Arkay, kombiniert mit einem kosteneffizienten Produktionsmodell und dem Vorteil als Vorreiter, positioniert das Unternehmen als Marktführer im Bereich alkoholfreier Innovationen.

Nur für akkreditierte Anleger:

Um Zugang zum PPM zu erhalten oder Interesse am Kauf von Anteilen der Klasse B zu bekunden, wenden Sie sich bitte an:

Reynald Vito Grattagliano

Founder & Chairman

invest@arkaybeverages.com

www.arkaybeverages.com

