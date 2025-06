Kursfantasie durch Drohnen und Künstliche Intelligenz: Rheinmetall, BioNTech, NetraMark Aktie

Drohnen und Künstliche Intelligenz werden ganze Branchen revolutionieren. Börsennotierte Unternehmen, die dabei vorne mitspielt, haben Kursfantasie. So wie NetraMark. Mit Künstlicher Intelligenz helfen sie Pharma- und Biotechunternehmen, die Entwicklungszeit zu verkürzen und Kosten zu sparen. Dabei will NetraMark auch Branchentrends mitgestalten. Auch BioNTech setzt bei der Forschung auf KI. Dafür übernimmt man immer wieder Spezialisten. Vielleicht bald auch NetraMark? Günstig wären die Kanadier jedenfalls noch. Günstig ist die Aktie von Rheinmetall sicher nicht. Allerdings wecken die Milliardenbudgets für die Aufrüstung in Europa Fantasie. Um nicht nur schnell Panzer, Haubitzen oder Munition, sondern Hochtechnologie liefern zu können, setzt der größte deutsche Rüstungskonzern auf Kooperationen. Dies wird bei der jüngsten Partnerschaft deutlich. Durch diese sollte Rheinmetall schnell Kampf- und Kamikaze-Drohnen liefern können.Lesen sie den Artikel hier weiter