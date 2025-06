Segway Commercial präsentiert neues Shared-Mobility-Konzept mit KI-gesteuerten E-Bikes und modularen Flotten auf der Micromobility Europe 2025

Das B200 Shared E-Bike (mit Vollschutzblech), Segway Commercials erstes KI-gestütztes E-Bike, kombiniert Segway Pilot

Lite und Blind Spot Detection (BSD) setzt neue Standards für intelligente Sicherheit in der Mikromobilität. Es bietet umfassenden Schutz durch integrierte vordere und hintere Sicherheitssysteme. Aufbauend auf der bewährten Segway KI-Technologie für E-Scooter ermöglicht Pilot Lite Datenverarbeitung und Erkennung von Hindernissen in Echtzeit und sorgt so für ein sicheres, adaptives Fahrerlebnis. Gleichzeitig maximiert das BSD-System den Sicherheitsaspekt. Sobald es im Erkennungsmodus ist, reagiert es innerhalb von Millisekunden und warnt die Fahrerin oder den Fahrer durch Kontrollleuchten am Armaturenbrett und einen akustischen Alarm. Segway Pilot Lite und BSD arbeiten zusammen und bieten eine Sicherheitsabdeckung von fast 300 Grad–und damit den derzeit fortschrittlichsten Schutz für Shared E-Bikes.

Engineering für die Umwelt

Bei Segway Commercial legen wir Wert auf nachhaltige Innovationen, die eine echte Wirkung erzielen. Daher haben wir uns verpflichtet, unsere Nachhaltigkeitsbemühungen durch konkrete Maßnahmen zu verdoppeln, indem wir den Einsatz von recycelten Materialien erhöhen, eine Lebenszyklusanalyse durchführen, Verpackungslösungen optimieren und vieles andere mehr.

Erstmals zeigen wir den direkten Recyclingprozess, mit dem wir Aluminium und Kunststoffe aus der Wiederverwertung in hochleistungsfähige Mobilitätskomponenten umwandeln. Dieser innovative Ansatz bietet die gleiche Leistung und Langlebigkeit und reduziert gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck erheblich. Besuchen Sie uns auf der MME und sehen Sie selbst!

Modulare Flotten, intelligenter Betrieb

Mit dem Schwerpunkt auf betrieblicher Effizienz stellte Segway Commercial auch sein modulares Design in den Vordergrund, das eine kosteneffiziente Anpassung und serienübergreifende Kompatibilität ermöglicht. Flottenbetreiber können von Universal Component Interfaces profitieren, die eine nahtlose Nachrüstung und Aufrüstung älterer Modelle ermöglichen, die Lebensdauer verlängern und die Gesamtbetriebskosten senken. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die kommerzielle Nachhaltigkeit für Flottenbetreiber, sondern steht auch im Einklang mit den umfassenderen Umweltzielen von Segway Commercial und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die ökonomische und ökologische Dimension nachhaltiger urbaner Mobilität.

