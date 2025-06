Termine am 19. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Juni 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 DEU: Befesa, Hauptversammlung

13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung



GBR: United Utilities, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/25

08:00 CHE: Handelsbilanz 5/25

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

09:30 + 12:30 EUR: Rede EZB-Chefin Christine Lagarde auf der 9. jährlichen Forschungskonferenz "Wirtschaftliche und finanzielle Integration in einer stürmischen und fragmentierenden Welt", organisiert von der Nationalbank der Ukraine und der Nationalbank von Polen in Kiew, Ukraine