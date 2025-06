Mexiko wappnet sich für Hurrikan 'Erick'

ACAPULCO (dpa-AFX) - Mexiko rüstet sich für den Hurrikan "Erick", der sich mit gefährlich starken Winden der Südwestküste des Landes nähert. "Ich rufe dazu auf, zu Hause zu bleiben", appellierte die Gouverneurin des Bundesstaates Guerrero, Evelyn Salgado, an die Bevölkerung. Vor Fenstern und Türen wurden Bretter genagelt, in Supermärkten kam es zu Panikkäufen, Boote wurden in Sicherheit gebracht. Die Region war 2023 schwer von Hurrikan "Otis" getroffen worden.

"Erick" soll laut dem US-Hurrikanzentrum voraussichtlich am frühen Donnerstag (Ortszeit) zwischen den südwestlichen Bundesstaaten Guerrero und Oaxaca auf Land treffen. Der Hurrikan legte kurz vor der Küste an Kraft zu und ist nun den Angaben nach ein "starker" Wirbelsturm der Kategorie 3 von 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde. Für den Küstenabschnitt zwischen den Badeorten Acapulco und Puerto Ángel gilt eine hohe Gefahrenstufe.