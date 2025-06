Comviva beschleunigt die AI-First-Transformation und SaaSifizierung mit AWS, um digitale Lösungen der nächsten Generation zu betreiben

AWS zur Förderung fortschrittlicher generativer KI-Anwendungsfälle in vielfältigen Produktreihe

KOPENHAGEN, Dänemark, 19. Juni 2025 /PRNewswire/ --In seinem Bestreben, ein wirklich KI-zentriertes Unternehmen zu werden, gab Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und die Monetarisierung von Daten, heute einen großen Schritt in seiner KI-gesteuerten Transformation und SaaSifizierung durch die Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) bekannt. Im Rahmen seiner AI-First-Vision nutzt Comviva das AWS-Know-how in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um fortschrittliche KI- und GenAI-Anwendungsfälle in seiner Produktpalette zu implementieren, darunter Ngage-CNPaaS, API Marketplace, MobiLytix, BlueMarble und mobiquity für prädiktive Erkenntnisse.