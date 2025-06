Lang & Schwarz AG (von East Value Research GmbH ): KAUFEN

Aktienfakten schrieb 15.06.25, 15:25

Proaktive IR: Warum Lang & Schwarz hier viel Wert liegen lässt – und was Aktionäre auf der HV anstoßen können



Ist-Zustand

– Null offizielle Guidance: Seit 2019 keine quantitativen Jahres- oder Mittelfristziele.

– Kaum Analysten-Coverage: Yahoo Finance, WSJ, Marketscreener zeigen “0 Analysts”.

– IR-Kommunikation nur ereignisgetrieben: Kurznews zu Quartalen, selten Ad-hoc, kein Capital-Markets-Day, kein Quartals-Call mit Q & A.

– Folge: Trotz >100 % YoY-Volumen­wachstum notiert L&S nur bei ~9–10 × TTM-KGV, während Market-Maker-Peers (Virtu, Flow Traders, Tradegate) im Schnitt ~12 × erzielen.



Warum das den Kurs drückt

– Studien (Botosan 1997; Healy/Palepu 2001): Mehr Disclosure + Analysten = weniger Informations­asymmetrie → höheres Multiple.

– Ohne Guidance “bestraft” der Markt Gewinn­wachstum (Unsicherheits-Discount).

– Kaum Coverage = geringere Liquidität; bei Micro-Caps Bewertungs­abschlag oft > 20 %.



Konkrete IR-Hebel für die HV

1) Jahres-Guidance light] – Zwei Kennzahlen reichen: EPS-Band & Ausschüttungsquote.

2) Capital-Markets-Day (CMD) Q4/25] – Deep-Dive zu Volumen, Spreads, PFOF-Risiko, Cum/Ex-Rückstellung; Live-Q&A, Download-Deck.

3) Quartals-Call mit Audio-Replay] – 30 min nach Zahlen; Standard bei Virtu, Flow Traders.

4) KPI-Dashboard auf der IR-Site] – Monatliche Volumen-Charts, Spreads, Top-Partner; zeigt Resilienz bei möglichem Weggang von Trade Republic.

5) Aktiv Analysten gewinnen] – Sponsored-Research (SRC, Montega) oder gezielte Broker-Roadshows.



Regulatorische Großbaustellen klar adressieren

– PFOF-Verbot: Zeitplan, Szenario (Marge, Fees).

– Trade-Republic-Abwanderung: Volumen­anteil offenlegen, Ersatzflows skizzieren – Transparenz nimmt dem “Klumpenrisiko” die Wucht.



Fragen, die Aktionäre auf der HV stellen sollten



Wann plant das Management, eine EPS-Guidance oder Ziel-KPIs zu veröffentlichen?



Kommt ein Capital-Markets-Day, um Analysten tiefer in Geschäftsmodell, Cum/Ex-Risiken und PFOF-Folgen einzuführen?



Welche Schritte unternimmt L&S, um unabhängige Research-Coverage zu gewinnen?



Wie groß war 2024/25 der Orderflow-Anteil von Trade Republic, und welches Szenario kalkulieren Sie bei einem Weggang?



Welche Margenwirkung erwartet L&S bei einem EU-weiten PFOF-Verbot ab 2026 und wie soll das kompensiert werden?



Bottom-Line

Ohne Guidance und aktive IR bleibt L&S im Bewertungs­schatten. Schon ein Research-Covering plus mehr Transparenz zu Volumen, Risiken und Dividenden­politik könnte das Multiple Richtung Peer-Median (~12 ×) heben – konservativ gerechnetes EPS 5 € ergäbe sofort Kurse jenseits 50 €. Die bevorstehende HV bietet die Bühne, das Management zu einer proaktiven IR-Agenda zu bewegen.





Fixe Ausschüttungsquote?



**Ja – die „75 %-Quote“ gibt es, aber sie ist eine selbst gesetzte Zielgröße, kein rechtlich bindendes Versprechen.**



| Punkt | Klarstellung |

| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| **Was L&S offiziell sagt** | In der Ad-hoc/Corporate-News vom 20. Feb 2025 heißt es wörtlich, man „beabsichtige, der Hauptversammlung eine Dividende von etwa 75 % des in der Einzelgesellschaft erzielten Jahresüberschusses vorzuschlagen.“ ([ls-d.de][1]) |

| **Rechtscharakter** | Das ist eine Ausschüttungs-politik , d. h. ein Zielwert , den Vorstand & AR jährlich neu bestätigen müssen. Bei Kapitalbedarf, Großrisiken oder regulatorischen Auflagen (Fonds für allg. Bankrisiken) kann er angepasst werden. |

| **Historie** | • 2023: 0,55 € ≈ 70 % des EPS (Einzelabschluss) • 2024-Vorschlag: 1,75 € ≈ 75 % → die Praxis liegt bislang nahe am Zielwert. ([ls-d.de][2]) |

| **Aus Anlegersicht** | • Eine feste 75 %-Policy signalisiert Shareholder-Return-Orientierung und wirkt multiples­tützend. • Ohne Guidance/Analysten fehlt aber der Kontext, ob 75 % langfristig nachhaltig ist (Stichworte: PFOF-Verbot, Cum/Ex-Risiken, Trade-Republic-Volumen). |



**Fazit:**

• Die 75 % sind real – sie stehen so in der IR-Mitteilung – aber sie bleiben ein Board-Beschluss auf Widerruf.

• Solange L&S keine volatile Sonderbelastung erlebt, kann man damit rechnen. Eine proaktive IR-Strategie (Guidance, CMD, Analysten-Calls) würde helfen, dem Markt zu zeigen, warum 75 % tragfähig ist und welches Ergebnisniveau zugrunde liegt.



[1]: https://www.ls-d.de/investor-relations/finanznachrichten/2025/561-lang-schwarz-aktiengesellschaft-herausragendes-ergebnis-im-geschaeftsjahr-2024-und-ausgezeichneter-start-in-das-jahr-2025 "Finanznachrichten - Lang & Schwarz"

[2]: https://www.ls-d.de/investor-relations/finanznachrichten/2025/567-lang-schwarz-aktiengesellschaft-herausragendes-ergebnis-im-ersten-quartal-2025-positiver-start-in-das-zweite-quartal-2025 "Finanznachrichten - Lang & Schwarz"



Wie handhaben andere Market Maker ihre Guidance?



**Kurz Überblick – wie handhaben andere gelistete Market-Maker ihre Guidance?**



* **Virtu Financial (USA)**

– Vierteljährliche Ergebnis-Calls und detaillierte KPI-Tabellen (EPS, Adjusted EBITDA, Segmentzahlen).

– *Keine* explizite EPS- oder Umsatz-Guidance; das Management limitiert sich auf Aussagen wie „Kosten‐Disziplin“ und Dividenden­politik. Im Q1-25-Release z. B. werden nur Ist-Zahlen veröffentlicht, keinerlei Ausblick ([globenewswire.com][1]).



* **Flow Traders (NL)**

– Quartals-Trading-Updates + Jahres-PK.

– Gibt seit 2023 eine Kosten-Guidance („Fixed Operating Expenses“) ab; im FY-24-Bericht steht, dass die 179 Mio € Opex „in-line with guidance“ liegen ([flowtraders.com][2]). Umsatz oder EPS-Ziele kommuniziert man bewusst nicht.



* **Tradegate AG (DE)**

– Monatliche Volumen-Pressemeldungen; keinerlei Gewinn- oder EPS-Guidance.

– Analysten­abdeckung praktisch null – selbst Portale wie aktien.guide listen „keine Schätzungen“ .



* **Baader Bank / Gettex (DE)**

– Qualitativer Strategie-Ausblick in der HV-Präsentation („wachsende Handelszeiten, Research-Plattform“), aber keine quantifizierten Ziele; Zahl der aktiven Analysten: ebenfalls sehr gering ([baaderbank.de][3]).



**Fazit für L&S vor der HV**



* In der europäischen Market-Maker-Peer-Group ist echte, numerische Guidance die Ausnahme.

* US-Player wie Virtu geben zumindest Kosten-Bandbreiten und klare Kapital­rückführungs­ziele an – das reicht, um Analysten bei der Stange zu halten.

* L&S steht damit in einer Reihe mit Tradegate & Baader, verzichtet aber sogar auf „Soft-Guidance“ (Opex-Band, Ausschüttungs­quote-Roadmap).



**Argumentations-Ansatz für die HV-Fragerunde**



1. Mindestens eine Kosten- oder Volumen-Guidance nach Flow-Traders-Vorbild würde die Planbarkeit erhöhen.

2. Quantifizierte Ziel-KPI (z. B. „Return on Trading Capital ≥ XX %“ oder „Dividenden­payout 75 % ±5 %“) könnte das Informations­defizit schrumpfen lassen.

3. Ein kurzes Quarterly-Call-Format mit Q&A – selbst wenn es nur 20 min dauert – ist heute Marktstandard und würde Analysten bzw. Finanz­portale anziehen.



So ließe sich der aktuell spürbare Bewertungs­abschlag aufgrund mangelnder Transparenz zumindest teilweise abbauen.



[1]: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/23/3066237/30815/en/Virtu-Announces-First-Quarter-2025-Results.html "Virtu Announces First Quarter 2025 Results"

[2]: https://www.flowtraders.com/media/oplb0flm/4q24-results-press-release.pdf "Microsoft Word - 4Q24 Results Press Release vF.docx"

[3]: https://www.baaderbank.de/Home-365?interesse=8&news_id=27394238&utm_source=chatgpt.com "Home - Baader Bank"





Persönliches Fazit



Gerade was die IR angeht, hat man deutliches Potential. So gibt es in der Satzung keine verblindliche Mindestausschüttungsquote. Zudem ist die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit sowie gegenüber den Aktionären sehr verschlossen. Coverage Fehlanzeige! Ich habe das Gefühl L&S will nicht die Aufmerksamkeit, welche durch eine ordentliche Bewertung erzielt werden würde...