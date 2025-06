Trump will "totalen Sieg" Insider: US-Angriff auf Iran in den nächsten Tagen – Märkte nervös Laut Insidern bereiten sich die USA auf einen möglichen Angriff auf den Iran vor. Schon am Wochenende könnte es ernst werden. Die Börsen reagieren nervös, Diplomatie und Eskalation stehen auf Messers Schneide.