RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ken Herbert konstatiert am Mittwoch nach einer Mitteilung anlässlich der Paris Airshow etwas mehr Zuversicht, was die mittelfristigen Ziele zweier Geschäftsbereiche betrifft. Die Zulieferkette bleibe bei dem Flugzeugbauer im Fokus./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 17:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2025 / 17:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 163,6EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.