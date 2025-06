Oracle-Aktie: Analysten heben Kursziele – Potenzial von über 20%!

Die Oracle-Aktie hat in diesem Jahr bereits um 20 Prozent zugelegt und erlebte nach der Veröffentlichung überdurchschnittlich starker Geschäftszahlen für das vierte Quartal einen weiteren Anstieg um 13 Prozent. Die Investmentbank BMO Capital Markets hat die Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 235 US-Dollar angehoben, was ein Kurspotenzial von etwa 18 Prozent bedeutet. Analyst Keith Bachman begründet die Hochstufung mit den starken Ergebnissen und einer überzeugenden Prognose, insbesondere dem Auftragsbestand (Remaining Performance Obligation, RPO), der mit 138 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen von 132 Milliarden deutlich übertraf und eine Wachstumsrate von über 100 Prozent im Jahresvergleich aufweist.

Bachman ist optimistisch, dass die Nachfrage nach Oracle-Produkten in den kommenden Jahren robust bleibt, insbesondere durch große Partnerschaften. Er erwartet, dass Oracle im Geschäftsjahr 2026 ein RPO-Wachstum nahe 100 Prozent erreichen könnte, was die Aktie weiter steigen lassen würde. Oracle selbst prognostiziert ein Cloud-Umsatzwachstum von über 40 Prozent im Jahresvergleich und erwartet, dass der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2026 die Wall-Street-Prognosen übertreffen wird. Diese positiven Aussichten stärken das Vertrauen in das Wachstum des operativen Ergebnisses, unterstützt durch ein beschleunigtes Wachstum im Datenbank- und Abo-Geschäft.

Zusätzlich hebt Guggenheim-Analyst John DiFucci das Kursziel für Oracle von 220 auf 250 US-Dollar an, was das höchste unter allen Analysten darstellt und ein Kurspotenzial von über 20 Prozent bedeutet. DiFucci, der Oracle als eine seiner "Best Ideas" bezeichnet, glaubt, dass das Unternehmen kurz vor einem narrativen Wandel steht, der auf jahrzehntelanger technologischer Innovation basiert. Er erwartet eine signifikante Umsatzbeschleunigung im Geschäftsjahr 2026 und 2027 sowie ein deutliches Wachstum des operativen Ergebnisses und des Gewinns je Aktie.

Die Mehrheit der Analysten zeigt sich ebenfalls optimistisch: Von 41 Experten, die die Aktie beobachten, empfehlen 26 einen Kauf oder starken Kauf, während 15 eine Halteposition einnehmen. Insgesamt deutet die Analystenmeinung auf eine positive Entwicklung für Oracle hin, die durch starke Geschäftszahlen und vielversprechende Zukunftsaussichten untermauert wird.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 210,9USD auf NYSE (19. Juni 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.