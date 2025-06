Thyssenkrupp-Chef in der Kritik: Aufsichtsrat droht mit Widerstand!

Kurz vor der möglichen Vertragsverlängerung von Thyssenkrupp-Chef Miguel López droht massiver Widerstand aus dem Aufsichtsrat des Unternehmens. Jürgen Kerner, stellvertretender Aufsichtsratschef und Vize der IG Metall, hat angekündigt, gegen eine Verlängerung des Vorstandsmandats zu stimmen. Der Grund für seine ablehnende Haltung ist die ausbleibende Neuausrichtung der Stahlsparte, die als das Herzstück des Konzerns gilt. Trotz des Einstiegs des Investors Daniel Kretinsky in die Stahlsparte, der 20 Prozent der Anteile hält und auf 50 Prozent strebt, gibt es kein tragfähiges Zukunftskonzept. Kerner betont, dass über eine Vertragsverlängerung erst gesprochen werden sollte, wenn López konkrete Ergebnisse vorlegt.

Die Stahlsparte von Thyssenkrupp ist seit längerem eine „Dauerbaustelle“. Während López auf ein Joint Venture mit Kretinsky setzt, kritisieren Arbeitnehmervertreter das Fehlen eines klaren Plans für die Zukunft. Kerner äußert, dass seit über einem Jahr keine Fortschritte erzielt wurden und das Misstrauen zwischen den Parteien gewachsen ist. Der Aufsichtsrat wird am Freitag über López’ Zukunft und die Ausgliederung der Marinesparte TKMS entscheiden. In der deutschen Unternehmensführung ist es unüblich, dass der Aufsichtsratschef in Patt-Situationen eine entscheidende Stimme hat, was die Situation zusätzlich kompliziert.