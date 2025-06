Meta bietet 100 Millionen Dollar: Altman warnt vor aggressiver Rekrutierung!

In einem aktuellen Podcast hat Sam Altman, CEO von OpenAI, alarmierende Informationen über die aggressive Rekrutierungspolitik von Meta Platforms preisgegeben. Demnach bietet Meta hochrangigen Mitarbeitern von OpenAI bis zu 100 Millionen US-Dollar als Signing-Bonus sowie noch höhere jährliche Gesamtvergütungen an, um die besten Talente für den Aufbau einer Superintelligenz-Einheit zu gewinnen. Altman äußerte sich kritisch über diese Abwerbungsversuche und betonte, dass bisher keiner der besten Mitarbeiter von OpenAI das Angebot angenommen habe.

Die Enthüllungen kommen kurz nach Metas Investition in Scale AI, einem Daten-Labeling-Startup, für das das Unternehmen eine 49-Prozent-Beteiligung für 14,3 Milliarden US-Dollar erworben hat. Der Gründer von Scale AI, Alexandr Wang, wird die Leitung eines neuen Forschungslabors bei Meta übernehmen, das sich auf die Entwicklung von Superintelligenz konzentriert. Berichten zufolge ist Meta-CEO Mark Zuckerberg persönlich in die Rekrutierungsversuche involviert und zeigt sich ungeduldig über die Fortschritte im KI-Bereich. Er ist bereit, Milliarden in die Anwerbung von Top-Talenten zu investieren.