Ölpreise im Auf und Ab: Geopolitische Spannungen treiben die Märkte!

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, die stark von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten beeinflusst wird. Am Montag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August um 1,08 Dollar auf 73,15 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 1,20 Dollar auf 71,78 Dollar sank. Diese Rückgänge folgten einem kräftigen Anstieg, der durch militärische Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran ausgelöst wurde. Analysten wiesen darauf hin, dass der militärische Konflikt das zentrale Thema am Ölmarkt bleibt, jedoch bislang keine Anzeichen für eine Eskalation gibt, die die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öl, gefährden könnte.

Am Dienstag stiegen die Ölpreise jedoch wieder, da die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts zunahm. Brent erreichte 74,37 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,14 Dollar entspricht. Diese Besorgnis wurde durch einen Evakuierungsaufruf von US-Präsident Donald Trump für Teheran verstärkt, was die Märkte verunsicherte. Experten betonten, dass der Iran mit einer täglichen Förderung von etwa 3,3 Millionen Barrel eine bedeutende Rolle im globalen Ölhandel spielt, obwohl internationale Sanktionen die genauen Exportzahlen unklar machen.