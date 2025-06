Gerresheimer AG: Übernahmegerüchte und Aktienkurs im freien Fall!

Die Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie, hat auf aktuelle Medienberichte reagiert, die besagen, dass KPS Capital Partners eine Zusammenarbeit mit Warburg Pincus für ein mögliches Übernahmeangebot abgelehnt hat. In einer offiziellen Mitteilung vom 17. Juni 2025 erklärte Gerresheimer, dass KPS weiterhin in Gesprächen mit Warburg Pincus sei und die Verhandlungen über ein potenzielles Übernahmeangebot ergebnisoffen bleiben. Es sei unklar, ob und wann ein öffentliches Angebot erfolgen könnte.

Die Berichterstattung über die Gespräche hat die Aktienkurse von Gerresheimer stark beeinflusst. Seit Jahresbeginn haben die Aktien mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren, was die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf etwa 1,6 Milliarden Euro drückt. Am 2. Juni fiel der Kurs um 23 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Prognose gesenkt und die Dividende gekürzt hatte. Diese Entwicklungen haben zu einem signifikanten Rückgang des Aktienkurses geführt, der am 17. Juni auf 43,02 Euro fiel, bevor er sich nach der Klarstellung von Gerresheimer leicht erholte.