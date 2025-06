Deutsche Pfandbriefbank zieht sich aus USA zurück – was bedeutet das für Anleger? Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) hat angekündigt, sich vollständig aus dem US-Markt zurückzuziehen, was voraussichtlich negative Auswirkungen auf die Geschäftszahlen für 2025 haben wird. Das Management rechnet mit einem Sonderaufwand, der in diesem …