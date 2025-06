Formycon AG plant 50 Mio. Euro Anleihe: Wachstumsstrategie im Biosimilar-Markt!

Formycon hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziell orientierten Anbieter mit einem wachsenden Produktportfolio entwickelt. Der Vorstand betont, dass die Einnahmen aus globalen Lizenz- und Vermarktungspartnerschaften eine solide Basis für die Umsetzung der Wachstumsstrategie bilden. Die Erlöse aus der Anleihe sollen gezielt in die Weiterentwicklung und den Ausbau des Biosimilar-Portfolios investiert werden.

Die Formycon AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Entwicklung von Biosimilars, plant die Emission einer unbesicherten Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Millionen Euro. Diese Anleihe, die eine Laufzeit von vier Jahren hat, soll dazu dienen, die Wachstumsstrategie des Unternehmens im attraktiven Biosimilar-Markt zu unterstützen. Die Anleihe wird variabel verzinst, basierend auf dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge zwischen 7,0 % und 7,5 % p.a. Die Zeichnungsfrist beginnt am 18. Juni 2025 und endet am 27. Juni 2025 über die Formycon-Website, während institutionelle Investoren die Möglichkeit haben, über die Deutsche Börse bis zum 30. Juni 2025 zu zeichnen.

Die Anleihe wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet und soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie in den Euronext ABM aufgenommen werden. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro, und die Zinszahlungen erfolgen quartalsweise, beginnend am 9. Oktober 2025.

Zusätzlich fand am 18. Juni 2025 die ordentliche Hauptversammlung der Formycon AG statt, bei der alle Beschlussvorschläge mit großen Mehrheiten angenommen wurden. Der Vorstand berichtete über die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 und gab einen Ausblick auf 2025. Der Aufsichtsrat wurde von fünf auf sechs Mitglieder erweitert, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Klaus Röhrig wurde wiedergewählt, und Dr. Graham Keith Dixon wurde neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Formycon positioniert sich als führender Anbieter im Biosimilar-Markt, der einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Zugangs zu kostengünstigen und wirksamen Therapien für Patienten leisten möchte. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars wird bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar geschätzt, was die strategische Ausrichtung von Formycon unterstreicht.

Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 26,55EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.