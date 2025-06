BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil an RENK Group AG: Was bedeutet das?

Am 16. und 17. Juni 2025 veröffentlichte die RENK Group AG zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens dokumentieren. Diese Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienmarkt und richten sich an ein europäisches Publikum.

In der ersten Mitteilung vom 16. Juni 2025 wurde bekannt gegeben, dass BlackRock, Inc., ein bedeutender institutioneller Investor mit Sitz in Wilmington, Delaware, am 10. Juni 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. BlackRock hält nun 3,14 % der Gesamtstimmrechte an der RENK Group AG, die insgesamt 100 Millionen Stimmrechte umfasst. Davon entfallen 3,01 % auf direkt gehaltene Stimmrechte und 0,13 % auf Finanzinstrumente, die Stimmrechte verleihen. Diese Veränderung zeigt das zunehmende Engagement von BlackRock in der RENK Group AG, einem Unternehmen, das sich auf Antriebstechnik und Maschinenbau spezialisiert hat.