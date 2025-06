freenet AG startet Aktienrückkauf – Anleger verunsichert nach Kursrückgang!

Die freenet AG hat am 16. Juni 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms, das am 4. Juni 2025 gestartet wurde. Im Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 214.595 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 27,91 Euro, was ein aggregiertes Volumen von rund 5,99 Millionen Euro ergibt. Der Rückkauf wurde über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt, wobei ein Kreditinstitut die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs unabhängig von der freenet AG traf.

Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 4. Juni bis zum 13. Juni 2025 bereits 379.478 Aktien zurückgekauft. Detaillierte Informationen zu den Transaktionen sind auf der Website der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations verfügbar.