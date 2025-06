RWE bleibt Kaufempfehlung: Positive Analyse und Aktienrückkauf stärken Vertrauen!

Das Analysehaus Jefferies hat die RWE Aktiengesellschaft in einer aktuellen Bewertung auf "Buy" belassen. In einer umfassenden Analyse der Mai-Daten zu Windstärke, Sonneneinstrahlung und regenerativer Energieerzeugung in über 25 europäischen Regionen wurde festgestellt, dass die Ergebnisse für RWE leicht positiv ausfielen. Im Vergleich dazu zeigten die Unternehmen EDP, Iberdrola und Enel insgesamt positive Werte, während SSE und Orsted geringfügig negative Ergebnisse verzeichneten. Diese Analyse wurde von Ahmed Farman verfasst und am 16. Juni 2025 veröffentlicht.

Zusätzlich zu dieser Marktanalyse hat RWE am 17. Juni 2025 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die Details zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2025 erwarb RWE insgesamt 269.623 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche dieses Programms, das am 30. Mai 2025 angekündigt wurde. Die Aktienkäufe wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse XETRA durchgeführt. Die einzelnen Transaktionen umfassten Volumina zwischen 44.019 und 83.961 Aktien, mit einem gewichteten Durchschnittskurs, der zwischen 33,47 und 35,60 Euro variierte. Insgesamt wurden im Rahmen dieser Tranche 1.526.608 Aktien zurückgekauft.