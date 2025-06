Infineon: Neue Halbleiterfabrik in Dresden – 1.000 Jobs und Kursziel 45 Euro!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von Infineon unter der Leitung des neuen Analysten David Dai mit einem Kursziel von 45 Euro und der Einstufung "Outperform" bewertet. Infineon gilt als führend in der Entwicklung von Mikrocontrollern für die Automobilindustrie sowie im Bereich der Stromversorgungs-Chips. Diese technologische Vorreiterrolle könnte zu einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien führen.

In einem anderen Kontext äußerte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dringenden Handlungsbedarf beim Bürokratieabbau in Deutschland. Nach einem Besuch der Baustelle der neuen Halbleiterfabrik von Infineon in Dresden betonte er, dass die Deutschen bereit sein müssten, überflüssige bürokratische Hürden abzubauen. Kretschmer plädierte für ein Moratorium, um in den kommenden Jahren keine neuen Regelungen zu erlassen und bestehende Vorschriften auf das europäische Mindestmaß zu reduzieren. Er kritisierte, dass Deutschland in vielen Bereichen über den europäischen Standards liege, was Projekte unnötig verteuere und verlangsamen würde. Der Bau der neuen Smart Power Fab von Infineon sei ein Beispiel dafür, dass Projekte effizient umgesetzt werden können, wenn man sich von übermäßiger Regulierung befreit.