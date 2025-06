Medios AG: Aktienrückkauf von bis zu 1 Million Aktien – Anleger jubeln!

Die Anleger reagierten positiv auf die Ankündigung, was sich in einem Anstieg des Aktienkurses um fast zehn Prozent im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate niederschlug. Der Rückkauf soll dazu dienen, den Wert der verbleibenden Aktien zu steigern und das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen zu stärken.

Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot beginnt voraussichtlich am 20. Juni 2025 und endet am 8. Juli 2025. Sollte die Anzahl der eingereichten Aktien die Millionengrenze überschreiten, werden die Annahmeerklärungen anteilig berücksichtigt. Die detaillierten Bedingungen des Rückkaufangebots werden in einer Angebotsunterlage veröffentlicht, die in den kommenden Tagen auf der Unternehmenswebsite sowie im Bundesanzeiger zugänglich sein wird.

Medios AG ist ein führender Anbieter im Bereich Specialty Pharma in Europa und hat sich auf Individualmedizin spezialisiert. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen und Dienstleistungen für Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutische Unternehmen an. Medios ist das erste börsennotierte Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland und ist im SDAX gelistet.

Insgesamt zeigt der Rückkauf von Aktien durch Medios AG eine strategische Maßnahme zur Stärkung der Marktposition und zur Verbesserung der Aktionärsstruktur, was in der aktuellen Marktsituation als positiv wahrgenommen wird.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,17EUR auf Lang & Schwarz (19. Juni 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.