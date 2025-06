Daimler Truck: Aktienrückkauf und strategische Partnerschaft mit Volvo!

Am 16. Juni 2025 veröffentlichte die Daimler Truck Holding AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014. Diese Mitteilung bezieht sich auf das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, das am 1. August 2023 gestartet wurde. Im Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2025 erwarb Daimler Truck insgesamt 455.054 eigene Aktien. Die Transaktionen fanden überwiegend an der Börse XETRA statt, wobei die Aktien zu Durchschnittspreisen zwischen 37,6260 und 38,3961 Euro pro Aktie erworben wurden. Der Gesamtbetrag der Käufe in diesem Zeitraum beläuft sich auf über 15 Millionen Euro. Bis zum 13. Juni 2025 hat Daimler Truck im Rahmen des Rückkaufprogramms insgesamt 54.906.703 Aktien zurückgekauft.

Die Mitteilung betont, dass der Erwerb der Aktien ausschließlich über die Börse und durch ein beauftragtes Kreditinstitut erfolgt. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.