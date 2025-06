Apeiron übernimmt Heidelberger Beteiligungsholding: Was Aktionäre wissen müssen! Am 17. Juni 2025 gab die Apeiron Investment Group Limited bekannt, dass sie die Kontrolle über die Heidelberger Beteiligungsholding AG erlangt hat. Dies geschah durch den Erwerb von 88.112 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, was einem …