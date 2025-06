Mutares übernimmt Continental-Bremswerk: Strategischer Wachstumsschritt! Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 18. Juni 2025 eine Vereinbarung mit Continental über den Erwerb des Continental-Trommelbremsenwerks in Cairo Montenotte, Italien, unterzeichnet. Diese Transaktion umfasst die Übernahme aller Mitarbeitenden sowie der …