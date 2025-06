Euro gewinnt trotz Iran-Israel-Konflikt: Markt bleibt stabil!

Trotz der eskalierenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran und Israel hat der Euro am Montag an Wert gewonnen und notierte zuletzt bei 1,1583 US-Dollar. Zu Beginn des Handels lag der Kurs noch etwa einen halben Cent niedriger. Die israelischen Luftangriffe auf iranische Nuklearanlagen und militärische Einrichtungen führten zu einer Raketenreaktion aus Teheran, doch die Marktverunsicherung blieb begrenzt. Experten der Dekabank betonten, dass der Konflikt wenig Potenzial für eine regionale Eskalation habe, solange die Straße von Hormuz nicht blockiert werde. Dies schränkt auch die Möglichkeit weiterer Ölpreisanstiege ein, was positive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben könnte.

Die Commerzbank-Ökonomin Thu Lan Nguyen stellte fest, dass der Euro auch von der Entwicklung des Ölpreises profitierte. Am Freitag war der Dollar gestiegen, als der Ölpreis um bis zu 13 Prozent zulegte. Der Euro konnte die vorherigen Verluste größtenteils wieder wettmachen. Nguyen wies darauf hin, dass die Bewegungen am Devisenmarkt nicht als klassische Flucht in sichere Häfen interpretiert werden sollten, sondern als Reaktion auf den Ölpreisanstieg.