Deutsche Post AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Investorvertrauen!

Am 16. Juni 2025 veröffentlichte die Deutsche Post AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014, die Informationen über ihr aktuelles Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 367.847 Aktien im Rahmen eines zusätzlichen Rückkaufprogramms. Die Transaktionen fanden hauptsächlich über die Handelsplattform XETRA statt.

Die Einzelkäufe umfassten folgende Stückzahlen und Durchschnittspreise: Am 9. Juni wurden 26.640 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 40,70 Euro zurückgekauft, am 10. Juni 32.670 Aktien zu 40,87 Euro, am 11. Juni 75.296 Aktien zu 41,07 Euro, am 12. Juni 196.956 Aktien zu 41,07 Euro und am 13. Juni 36.285 Aktien zu 40,78 Euro. Insgesamt belief sich der Kurswert der zurückgekauften Aktien auf 15.079.730,13 Euro, wobei der Durchschnittspreis pro Aktie bei 40,99 Euro lag.