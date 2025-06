Beiersdorf unter Druck: Analysten senken Kursziele und Erwartungen!

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor den bevorstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 160 Euro festgelegt. Analystin Celine Pannuti äußerte in einem aktuellen Ausblick, dass die Entwicklung der Consumer-Sparte schwächer ausfallen könnte als zuvor erwartet. Hauptgründe für diese Einschätzung sind ein zunehmender konjunktureller Gegenwind sowie eine schwächere Geschäftsentwicklung in den USA.

In einem anderen Kontext haben die Aktien von Beiersdorf am Mittwoch einen weiteren Kursrutsch erlebt, nachdem kritische Analystenstimmen laut wurden. Die Bank of America hat ihre Kaufempfehlung für die Beiersdorf-Aktien beendet und die DZ Bank hat die Aktie von ihrer Liste der "Equity Long Ideas" gestrichen. Dies führte dazu, dass die Aktien im frühen Handel um bis zu zwei Prozent an Wert verloren und zeitweise unter 108 Euro fielen, was den niedrigsten Stand seit Januar 2023 darstellt. Analystin Victoria Petrova von der Bank of America wies darauf hin, dass Beiersdorf zwar überdurchschnittliches Wachstum erzielt, jedoch die Bewertung als überdurchschnittlich angesehen wird. Sie senkte ihre Ergebnisschätzungen auf ein Niveau unter dem Konsens und prognostizierte eine nur langsame Erholung der Profitabilität im Konsumbereich für das kommende Jahr.