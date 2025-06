KTM nach Insolvenz: Erfolgreiche Sanierung sichert Zukunft des Motorradherstellers!

Das Sanierungsverfahren des österreichischen Motorradherstellers KTM, einst der größte in Europa, ist erfolgreich abgeschlossen. Das Landgericht Ried im Innkreis hat die Sanierungspläne der KTM AG sowie ihrer Tochtergesellschaften, der KTM Components GmbH und der KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH, genehmigt. Dies wurde von der Muttergesellschaft Pierer Mobility AG bekannt gegeben. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 30 Prozent der anerkannten Forderungen, was die finanzielle Situation des Unternehmens stabilisieren soll.

Die Insolvenz von KTM wurde im November 2024 durch einen drastischen Rückgang der Nachfrage und überhöhte Lagerbestände ausgelöst. Um die Abwicklung des Unternehmens zu verhindern, übernahm die indische Bajaj Auto International Holdings B.V. im Mai 2025 die Mehrheit an KTM und stellte rund 600 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Unterstützung war entscheidend, um die Sanierung einzuleiten und die Produktion aufrechtzuerhalten.