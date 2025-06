Heidelberg Materials: Aktienrückkauf von 25,87 Mio. Euro – Ein Zeichen des Vertrauens?

Die Heidelberg Materials AG hat am 16. Juni 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fortschritt ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 9. bis 13. Juni 2025 wurden insgesamt 144.751 Aktien zurückgekauft. Die Rückkäufe fanden an der Börse XETRA statt, wobei die täglichen Stückzahlen und die entsprechenden Durchschnittskurse detailliert aufgeführt sind.

Am 9. Juni 2025 erwarb das Unternehmen 26.377 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 180,29 Euro, was ein Gesamtvolumen von etwa 4,76 Millionen Euro ergibt. An den folgenden Tagen wurden die Rückkäufe fortgesetzt: Am 10. Juni 2025 wurden 31.738 Aktien zu 179,03 Euro (5,68 Millionen Euro), am 11. Juni 2025 27.915 Aktien zu 179,53 Euro (5,01 Millionen Euro), am 12. Juni 2025 28.477 Aktien zu 178,77 Euro (5,09 Millionen Euro) und schließlich am 13. Juni 2025 30.244 Aktien zu 176,20 Euro (5,33 Millionen Euro) zurückgekauft. Der durchschnittliche Rückkaufpreis über den gesamten Zeitraum lag bei 178,71 Euro, was zu einem aggregierten Volumen von rund 25,87 Millionen Euro führte.