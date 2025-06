Airbus sichert sich Mega-Aufträge: 10 A350-Frachter und 30 A320neo!

Airbus, der weltgrößte Flugzeugbauer, hat zu Beginn der Paris Air Show einen bedeutenden Auftrag an Land gezogen. Der saudi-arabische Flugzeugfinanzierer Avilease gab eine Bestellung über 10 Exemplare des neuen A350-Frachters sowie 30 Schmalrumpf-Jets aus der A320neo-Modellfamilie bekannt. Diese Bestellung könnte sogar auf bis zu 22 A350F und 55 A320neo-Jets aufgestockt werden, was die Bedeutung des Auftrags unterstreicht.

Am ersten Messetag der Luftfahrtmesse in Le Bourget unterzeichnete zudem die saudi-arabische Fluggesellschaft Riyadh Air einen Großauftrag über 25 Exemplare des Airbus A350-1000. Auch dieser Auftrag hat das Potenzial zur Erhöhung auf bis zu 50 Maschinen, was die Nachfrage nach diesem Modell weiter anheizt. Diese Aufträge sind ein klarer Indikator für die wachsende Nachfrage im Luftfahrtsektor, insbesondere im Nahen Osten, wo Fluggesellschaften ihre Flotten modernisieren und erweitern.