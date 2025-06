Israel schlägt zurück: Massive Angriffe auf Iran nach Raketenangriffen!

Israel hat auf die jüngsten iranischen Luftangriffe mit massiven Gegenangriffen reagiert, die sich gegen die Raketenanlagen der Islamischen Republik richteten. Nach Angaben des israelischen Militärs wurden über 120 iranische Abschussrampen zerstört, was einem Drittel der gesamten Boden-Boden-Raketen im Iran entspricht. Auch Raketenlager und Produktionsstätten wurden angegriffen. Israel beansprucht zudem die Lufthoheit über Teheran, was eine ungestörte Durchführung weiterer Angriffe ermöglichen würde. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete das iranische Raketenprogramm als existenzielle Bedrohung für Israel.

Trotz dieser militärischen Erfolge bleibt die Gefahr durch den Iran bestehen. In der Nacht zum Montag kam es zu neuen Raketenangriffen auf israelische Städte, bei denen acht Menschen getötet und 92 verletzt wurden. In Tel Aviv wurden mehrere Einschläge verzeichnet. Die EU-Staaten Polen, Slowakei und Tschechien haben angekündigt, ihre Bürger aus Israel in Sicherheit bringen zu wollen.