Boeing trotz Nullaufträgen optimistisch – Handelsdeal zwischen USA und UK!

Die kanadische Bank RBC hat die Aktie von Boeing auf "Outperform" belassen, trotz des fehlenden Auftragsvolumens am ersten Tag der Paris Airshow. Analyst Ken Herbert betont, dass die Nullaufträge nicht überraschend seien, insbesondere im Kontext der jüngsten Erfolge des Unternehmens im Nahen Osten. Der Fokus der Anleger liegt weiterhin auf den kurzfristigen Aussichten von Boeing, die trotz eines Flugzeugabsturzes in Indien positiv bleiben. Airbus hingegen dominierte den ersten Tag der Messe erwartungsgemäß. Herbert hebt eine allgemeine Stimmungsverbesserung in der Luftfahrtbranche hervor, insbesondere in Bezug auf Lieferketten und das Vertrauen in das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft.

Parallel dazu haben die USA und Großbritannien am Rande des G7-Gipfels in Kanada ihren Handelspakt vorangetrieben. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete eine Verordnung zur Umsetzung von Zollerleichterungen, die unter anderem eine Reduzierung der Zölle auf bis zu 100.000 britische Autos pro Jahr von 25 auf 10 Prozent vorsieht. Trump bezeichnete den Deal als fair und betonte, dass er viele Arbeitsplätze schaffen werde. Premierminister Keir Starmer nannte den Tag einen "sehr guten Tag" für beide Länder. Der Handelspakt, der im Mai angekündigt wurde, ist die erste Vereinbarung dieser Art seit der Einführung von Zöllen durch die USA.