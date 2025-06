Netfonds AG: Rekordwachstum und steigende Gewinne im ersten Quartal 2025!

Die Netfonds AG, eine führende Plattform in der deutschen Finanzindustrie, hat im ersten Quartal 2025 ein starkes Wachstum und eine signifikante Steigerung der Profitabilität verzeichnet. Der Brutto-Konzernumsatz stieg um 15,2 % auf 64,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, während der Netto-Konzernumsatz nach Vergütung der Partner um 27,0 % auf 12,0 Millionen Euro anstieg. Das EBITDA erhöhte sich mehr als verdreifacht auf 2,8 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 23,4 % entspricht. Auch das EBIT und EBT zeigten eine überproportionale Steigerung, mit 1,7 Millionen Euro bzw. 1,4 Millionen Euro, was beide Werte mehr als verdoppelt.

CFO Peer Reichelt betonte, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung der skalierbaren finfire-Plattform und die Akquisition neuer Partner, insbesondere im Bereich Regulatorik und Wealth Management, maßgeblich zum Wachstum beigetragen haben. Auch die Segmente Investment und Versicherung trugen zum Umsatzwachstum bei. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, bedingt durch die US-amerikanische Zollpolitik, blieb der Gesamtwert der administrierten Assets robust und erreichte zum Ende des ersten Quartals 28,5 Milliarden Euro, mit einem neuen Höchststand von 29,3 Milliarden Euro Ende Mai.