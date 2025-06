Staatsanleihen im Fokus: Stabilität trotz geopolitischer Spannungen!

Am Montag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,48 Prozent anstieg. Analysten der Dekabank erklärten, dass der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran wenig Potenzial für eine regionale Eskalation biete, was zu einer geringeren Nachfrage nach den als sicher geltenden Bundesanleihen führte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 130,92 Punkte. Trotz der intensiven Angriffe zwischen Israel und dem Iran blieb die Straße von Hormuz, eine wichtige Schifffahrtsroute, ungestört, was die Sorgen um steigende Ölpreise und negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft dämpfte.

Zusätzlich richten sich die Blicke der Anleger auf das bevorstehende G7-Treffen in Kanada, das als potenzieller Konfliktherd gilt, insbesondere nach Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Im weiteren Verlauf der Woche wird die Geldpolitik wieder in den Fokus rücken, insbesondere die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die für Mittwoch erwartet wird. Fed-Chef Jerome Powell und andere Mitglieder der Notenbank haben in der vergangenen Woche eine abwartende Haltung betont, was auf einen unveränderten Leitzins hindeutet. Die Märkte sind gespannt, ob Powell Hinweise auf mögliche Zinssenkungen im Laufe des Jahres geben wird, nachdem Trump wiederholt Druck auf die Fed ausgeübt hat, die Zinsen zu senken.

Am Dienstag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut leicht, der Euro-Bund-Future legte um 0,13 Prozent auf 130,78 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,53 Prozent lag. Trotz der anhaltenden Konflikte zwischen Israel und dem Iran blieben die Auswirkungen auf den Anleihemarkt begrenzt. Die Märkte scheinen keine unmittelbaren Störungen der Rohölversorgung zu befürchten. Besser als erwartete Konjunkturdaten aus Deutschland, insbesondere ein Anstieg des ZEW-Stimmungsbarometers, sorgten ebenfalls für eine positive Stimmung, auch wenn die Unsicherheit aufgrund der globalen Krisenlagen anhält.

Insgesamt zeigt der Anleihemarkt eine gewisse Stabilität, während geopolitische Spannungen und geldpolitische Entscheidungen weiterhin im Fokus der Anleger stehen. Die kommenden Tage könnten entscheidend für die Richtung der Märkte sein, insbesondere im Hinblick auf die Zinsentscheidungen der Fed und die Entwicklungen im Nahen Osten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 131,1EUR auf Eurex (19. Juni 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.