Fresenius Medical Care verlängert Sparprogramm: 1,05 Mrd. Euro Einsparungen!

Fresenius Medical Care (FMC), ein führender Anbieter im Bereich Dialyse, hat sein Sparprogramm um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Ziel ist es, insgesamt 1,05 Milliarden Euro dauerhaft einzusparen, was 300 Millionen Euro mehr sind als ursprünglich bis Ende 2025 geplant. Diese Ankündigung erfolgte während des Kapitalmarkttages in London, wo CEO Helen Giza eine neue Unternehmensstrategie präsentierte. Diese Strategie zielt darauf ab, sowohl branchenführende Behandlungsergebnisse als auch Margen mit überdurchschnittlichem Wachstum zu erzielen. Bis 2030 strebt FMC eine operative Marge im mittleren Zehnerprozentbereich an, während sie 2024 bei über 9 Prozent lag.

Zusätzlich plant das Unternehmen jährliche Investitionen in Höhe von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro, die in Innovationen und das Kerngeschäft fließen sollen. Ein weiterer Aspekt der Strategie ist die Reduzierung des Verschuldungsgrads. Giza kündigte auch an, dass die Aktionäre von einer Dividendenausschüttung von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Gewinns profitieren sollen. Zudem wird ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro in mehreren Tranchen ab 2025 eingeführt.